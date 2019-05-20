Новостью об исполнительнице поделилась в Instagram ее представительница Маргарита Соколова. Она сообщила, что певица МакSим (Марина Абросимова) выписана из больницы.

Новостью обисполнительнице поделилась в Instagramее представительница Маргарита Соколова. Она сообщила, что певица МакSим (МаринаАбросимова) выписана из больницы.По словам Соколовой,переживания и непростые времена позади, и певица уже дома. "Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все!.. Марина чувствуетсебя хорошо. Впереди много работы", – рассказала ее представительница.Так, 21 мая певица МакSим представит новый клип, 25 —отправится на собственный концерт в Ташкент, а 28 мая даст благотворительныйконцерт в Москве. Кроме того, артистка уже запланировала встречу с поклонниками– дату она объявит позже.Напомним, попала в ДТП подороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Ееперевезли в столицу. Позже МаргаритаСоколова показала ужасные гематомы, оставшиеся на теле знаменитостипосле аварии. Кроме того, звезда очень сильно удариласьподбородком, из-за чего практически не могла говорить.Как писали "Дни.ру", некоторые заподозрили в обмане. Недоброжелатели высказали предположение, чтотаким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика.Представители исполнительницы назвали эти сообщения бредом.