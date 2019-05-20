Новостью об
исполнительнице поделилась в Instagram
ее представительница Маргарита Соколова. Она сообщила, что певица МакSим (Марина
Абросимова) выписана из больницы.
Новостью об
исполнительнице поделилась в Instagram
ее представительница Маргарита Соколова. Она сообщила, что певица МакSим (Марина
Абросимова) выписана из больницы.
По словам Соколовой,
переживания и непростые времена позади, и певица уже дома. "
Дорогие друзья! Сегодня у меня хорошая новость, которую ждали все!.. Марина чувствует
себя хорошо. Впереди много работы", – рассказала ее представительница.
Так, 21 мая певица МакSим представит новый клип, 25 —
отправится на собственный концерт в Ташкент, а 28 мая даст благотворительный
концерт в Москве. Кроме того, артистка уже запланировала встречу с поклонниками
– дату она объявит позже.
Напомним, попала в ДТП по
дороге в аэропорт, спеша в Москву на съемки клипа "Абонент недоступен". Ее
перевезли в столицу. Позже Маргарита
Соколова показала ужасные гематомы, оставшиеся на теле знаменитости
после аварии. Кроме того, звезда очень сильно ударилась
подбородком, из-за чего практически не могла говорить.
Как писали "Дни.ру", некоторые заподозрили в обмане. Недоброжелатели высказали предположение, что
таким образом артистка решила сделать рекламу своего нового ролика.
Представители исполнительницы назвали эти сообщения бредом.