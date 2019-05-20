В селе Екимовичи Смоленской области семейная пара после пожара осталась без дома. Глава местной администрации отказалась предоставить им временное жилье.

Уже месяц немолодые супруги вынуждены жить в парнике – там они обустроили спальное место. Готовят под навесом. От дома остался только фундамент.Фото: ї readovka.ruВ поселке есть свободное жилье, но предоставлять его супругам никто не спешит, пишет readovka.ru. Квартира якобы закреплена за местным жителем, но по факту в ней никто не живет, и жилплощадь пустует.