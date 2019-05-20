В этом году героем песенного конкурса Евровидение стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте Италия, Россия – третья: по итогам голосования Сергей Лазарев набрал 369 баллов.

В этом году героем песенного конкурса "Евровидение" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, на втором месте Италия, Россия – третья: по итогам голосования Сергей Лазарев набрал 369 баллов.Такой результат исполнитель считает достойным. При этом он заметил: обидно, что свои голоса за него не отдали зрители из Белоруссии и Грузии. Также Сергей Лазарев заявил, что выступать в качестве участника песенного конкурса больше не намерен, зато с удовольствием поедет на музыкальное соревнование в качестве консультанта.Для Лазарева третье место "Евровидения" – дубль: в прошлый раз он участвовал в европейском смотре три года назад, в 2016 году, напоминает телеканал "Россия 24". Тогда Сергей стал победителем зрительского голосования, но судьи отдали победу другому участнику.