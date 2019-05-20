Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-е место в обновленной версии Женской теннисной ассоциации (WTA), котороя опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 21-е место в обновленной версии Женской теннисной ассоциации (WTA), котороя опубликована на официальном сайте организации в понедельник.Российская теннисистка, отпраздновавшая две недели назад 22-летие, имеет в активе 2150 баллов. Еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова (1470) опустилась с 36-го на 37-е место, Мария Шарапова (1140) – с 35-го на 49-е, а Екатерина Александрова (960) – с 58-го на 60-е.Евгения Родина (820) поднялась с 68-й на 67-ю строчку, Вероника Кудерметова (781) – с 75-й на 74-ю, Анастасия Потапова (746) – с 82-й на 81-ю, а Виталия Дьяченко (745) – с 83-й на 82-ю. Маргарита Гаспарян сохранила 62-е место, а Екатерина Макарова – 91-е.Лидирует в рейтинге WTA японская теннисистка Наоми Осака (6486), следом идет чешка Карлина Плишкова (5685), поднявшаяся с седьмого места, третья – Симона Халеп (5533) из Румынии, четвертая – голландка Кики Бертнес (5405), а замыкает пятерку немка Ангелик Кербер (5095).