Известный актер Сергей Степин подозревает жену в изменах. Артист обратился в программу На самом деле Первого канала, чтобы расставить все точки над i.

Известный актер Сергей Степин подозревает жену в изменах.Артист обратился в программу "На самом деле" Первого канала, чтобы расставитьвсе точки над i.Сергей познакомился с Натальей на съемках.Будущая супруга звезды работала художником по костюмам. Степин моментально влюбился вочаровательную брюнетку. Вместе они уже восемь лет. Наталья подарила актерусына Мирона.Однако семейную идиллию разрушил некий Сергей Гудзь. В студии программы "На самомделе" мужчина заявил, что много лет состоит в интимных отношениях с женойзнаменитости. Более того, именно он является настоящим отцом Мирона и согласен на генетическую экспертизу. Гудзь сообщил, чтознаком с Натальей более 20 лет."Она меня отправила в армию. Немножко, правда,оскорбила. Назвала меня деревенщиной, но этим подкинула желание чего-тодостичь, как-то заработать. Я вернулся, а она меня не дождалась. Написала, чтовышла замуж. Я люблю ее безумно, она для меня муза", – рассказал Сергей ведущему"На самом деле" Дмитрию Шепелеву.Когда Наталья развелась, они,по словам Гудзя, воссоединились. Однако их счастье длилось недолго: девушка увлекласьактером Сергеем Степиным. Спустя время общая знакомая показала ему фотографиюМирона."Она сказала, что ребенокродился в октябре 2012 года, и я начинаю понимать. У нас был роман в том же годув марте. Я посчитал, получается 9 месяцев", – продолжал Сергей Гудзь.Наталья, которая тожепоявилась на съемочной площадке , слова бывшего возлюбленногоотрицает. Она заявила, что Гудзь ее преследует. По словам женщины, она виделасьс ним всего один раз.Меж тем супруга Сергея Гудзя – Ольга склонна верить словам мужа. "Сколько я знакома с Сережей, она постояннорядом. Каждые два дня он бывает в Москве и мне кажется, они видятся", – отметилаона.Ведущий шоу ДмитрийШепелев озвучил результаты ДНК-исследования. Анализ показал, что Сергей Степинявляется отцом Мирона с вероятностью 99.9% Эксперты проекта пришли к выводу,что Гудзь взъелся на супругу артиста после того, как та обозвала егодеревенщиной.