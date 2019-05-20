Известный актер Сергей Степин подозревает жену в изменах.
Артист обратился в программу На самом деле Первого канала, чтобы расставить
все точки над i.
Известный актер Сергей Степин подозревает жену в изменах.
Артист обратился в программу "На самом деле" Первого канала, чтобы расставить
все точки над i.
Сергей познакомился с Натальей на съемках.
Будущая супруга звезды работала художником по костюмам. Степин моментально влюбился в
очаровательную брюнетку. Вместе они уже восемь лет. Наталья подарила актеру
сына Мирона.
Однако семейную идиллию разрушил некий Сергей Гудзь. В студии программы "На самом
деле" мужчина заявил, что много лет состоит в интимных отношениях с женой
знаменитости. Более того, именно он является настоящим отцом Мирона и согласен на генетическую экспертизу. Гудзь сообщил, что
знаком с Натальей более 20 лет.
"Она меня отправила в армию. Немножко, правда,
оскорбила. Назвала меня деревенщиной, но этим подкинула желание чего-то
достичь, как-то заработать. Я вернулся, а она меня не дождалась. Написала, что
вышла замуж. Я люблю ее безумно, она для меня муза", – рассказал Сергей ведущему
"На самом деле" Дмитрию Шепелеву.
Когда Наталья развелась, они,
по словам Гудзя, воссоединились. Однако их счастье длилось недолго: девушка увлеклась
актером Сергеем Степиным. Спустя время общая знакомая показала ему фотографию
Мирона.
"Она сказала, что ребенок
родился в октябре 2012 года, и я начинаю понимать. У нас был роман в том же году
в марте. Я посчитал, получается 9 месяцев", – продолжал Сергей Гудзь.
Наталья, которая тоже
появилась на съемочной площадке , слова бывшего возлюбленного
отрицает. Она заявила, что Гудзь ее преследует. По словам женщины, она виделась
с ним всего один раз.
Меж тем супруга Сергея Гудзя – Ольга склонна верить словам мужа. "Сколько я знакома с Сережей, она постоянно
рядом. Каждые два дня он бывает в Москве и мне кажется, они видятся", – отметила
она.
Ведущий шоу Дмитрий
Шепелев озвучил результаты ДНК-исследования. Анализ показал, что Сергей Степин
является отцом Мирона с вероятностью 99.9% Эксперты проекта пришли к выводу,
что Гудзь взъелся на супругу артиста после того, как та обозвала его
деревенщиной.