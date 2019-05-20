В Швеции заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании.

В Швеции заместитель главного окружного прокурора Ева-Мари Перссон обратилась в суд с просьбой выдать ордер на арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании."Если суд решит арестовать его, я выпущу европейский ордер на арест, подразумевающий его экстрадицию в Швецию", — сообщила Ева-Мари Перссон, передает РИА Новости.Джулиан Ассанж был обвинен в сексуальных домогательствах и изнасиловании в Швеции в 2010 году. Опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить смертная казнь, основатель Wikileaks почти 7 лет скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Однако 11 апреля 2019 года дипломаты открыли двери британской полиции, и Ассанж был арестован.Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил наказание в виде 50 недель заключения.США обвиняют основателя Wikileaks в сговоре с целью совершения компьютерного взлома. Все необходимы документы для экстрадиции обвиняемого в США американские власти должны подготовить в течение 65 дней.Между тем, прокуратура Швеции также решила возобновить расследование в отношении Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании. При этом в прокуратуре пояснили, что поскольку обвиняемый в настоящее время находится в заключении в Великобритании, то обстоятельства позволяют (если это потребуется) экстрадировать его в Швецию.