Сотрудники МЧС и пожарный поезд Сахалинской железной дороги потушили возгорание кровли цеха. По данным спасателей, площадь возгорания составляла около ста квадратных метров. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В воскресенье, 19 мая, в районе железнодорожного вокзала в городе Южно-Сахалинске произошел крупный пожар, об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов, площадь возгорания кровли цеха, где бушевало пламя, составляла около сотни квадратных метров.Помимо спасателей и их специальной техники в борьбе с огнем принял участие пожарный поезд Сахалинской железной дороги.Известно, что в настоящее время возгорание ликвидировали.По предварительной информации, в результате ЧП обошлось без погибших и пострадавших.