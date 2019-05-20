Пришествия Мадонны на Евровидение все ждали, словно Моисей и его соплеменники – манны небесной. Сообщения о том, что поп-королева прилетела в Тель-Авив, что приехала на площадку, что начала репетировать открывали выпуски местных новостей. Тем сильнее было разочарование от выступления Мэдж.

Пришествия Мадонны на "Евровидение" все ждали, словно Моисей и его соплеменники – манны небесной. Сообщения о том, что поп-королева прилетела в Тель-Авив, что приехала на площадку, что начала репетировать открывали выпуски местных новостей. Тем сильнее было разочарование от выступления Мэдж.То, что Мадонна ничего не привносит в свои хиты личностного, поет холодно, что ее голос довольно плоский и не богат красками, все в общем-то знали. Но все равно испытали шок от услышанного на "Евровидении". Певица скандально не попала практически ни в одну из нот собственного хита 30-летней давности Like А Prayer, пела фальшиво, голос дребезжал и срывался. Артистка не могла определиться с тесситурами, октавами, а посему выглядела очень бледно на фоне молодых участников этого песенного конкурса.Наш Сергей Лазарев в плане вокала был на несколько порядков выше, лучше и чище – он побил стареющую Мадонну профессионализмом. Если бы Мэдж участвовала в "Евровидении" не в качестве приглашенной дивы, а как конкурсант, то замыкала бы турнирную таблицу. Она взошла на пьедестал "Евровидения" безусловной мировой поп-звездой, а покинула его одной из самых слабейших участниц.Поклонники пытаются найти такому парадоксу хоть какое-то логическое оправдание. "Мадонна могла быть утомлена или попросту "не в голосе". Тем, кто не занимается вокалом, сложно может быть это понять, но такое бывает. Кроме того певица могла простыть перед концертом, у нее мог быть приступ аллергии. К тому же климатически Израиль не самая благоприятная страна, а уж для людей в возрасте, не будем забывать, что поп-диве уже 60 лет, тем более", – пишут они на фанатских форумах.Помимо старого хита, звезда спела композицию из нового альбома Madame X – Future. Дуэт с рэпером Quavo прозвучал лучше – то ли фонограмма включилась, то ли спрятанные за кулисами бэк-вокалисты спасли певицу от позора.После услышанного на сцене тель-авивского "Экспо" многие звезды задались вопросом: "А не пора ли 60-летней Мадонне на покой?" "Когда надо уходить? Вот кто точно знает, когда надо уходить? Старость – не порок, это просто такое не кошерное состояние, когда ты знаешь, как правильно играть Ромео, но играть Ромео тебе уже нельзя, – написал на своей странице эстрадный артист Ефим Шифрин. – Мадонна на два года моложе меня. Видит бог, ценя и уважая ее за Путь, вчера мне показалось, что можно было бы уже свернуть с пути – хотя бы для того, чтобы переодеться". "А Мадонна-то нынче живьем уже не справляется – ну все мимо нот...", – вторит ему музыкант Юрий Лоза. "Я обожала Мадонну, но какая сегодня лажа", – вздыхает поэт и продюсер Любовь Воропаева. "Я всегда была поклонницей Мадонны, у меня есть все ее диски, – заверила "Дни.ру" модель и певица Алена Кравец. – И подобного разочарования не ожидала. Сама часто выступаю с концертами, знаю, то такое живые выступления, когда всякое может случиться – подвести мониторы, микрофон. Но фальшивому пению Мадонны нет оправдания – за миллион, который ей заплатили, можно было хотя бы записать новую фонограмму и выйти с ней, чем так позориться на весь мир. Правда, надо отдать должное, в свои 60 лет выглядит она превосходно. Она хорошо над собой поработала, хотя многочисленные манипуляций с лицом и пластических операций эффект мог оказаться обратным". Британский журналист Пирс Морган резюмировал в Twitter: "Развалилась карьера Мадонны".Да, Мадонна в Израиле провалилась. Причем во всех смыслах – в конце выступления она буквально рухнула под сцену – такова была задумка номера.Не обошлось, конечно, и без провокаций – Мадонна ведь без них жить не может. Вначале она планировала петь под видеоряд, показывающий преступления католических священников. Представители Европейского Вещательного Союза, побывав на репетиции, взялись за голову – подобного скандала нельзя было допустить.Мадонна согласилась отказаться от ролика. Но в конце песни Future ее танцоры в противогазах сбросили свои плащи и упали, изображая убитых. А когда поднялись, то на плечах у танцоров оказались израильский флаг и символика непризнанной Израилем Палестинской республики. Израильская корпорация общественного телевещания Kan сообщила, что поп-королева не согласовывала появление флага Палестины в своем шоу и во время обязательных репетиций он не демонстрировался. А Министр культуры Израиля Мири Регев, и без того не жаловавшая проведение "Евросонга" на Святой земле, была готова распять поп-икону."Я думаю, что мы не должны вовлекать политику в культурные или музыкальные мероприятия, подобные этому. Я думаю, это было ошибкой, при всем уважении к Мадонне, такого не должно быть", – сказала политик.Впрочем, Мадонне на все это плевать. "Я никогда не перестану исполнять музыку в соответствии с чьей-то политикой и не перестану выступать против нарушений прав человека, где бы от них ни страдали", – пояснила она свой жест. Артистка получила от "Евровидение" все, что хотела – отрекламировала новый альбом и концертный тур, заработала миллион долларов чистыми, устроила провокацию в своем духе. Как написал в какой-то соцсетях острослов, "Мадонна как Россия – бюджет огромный, но куда ушли эти деньги?"" очень четко чувствует конъюнктуру, знает, что она уже так… подугасает. Гонорар у нее не слишком большой для подобного мероприятия, но она понимает, что конкурс транслируется практически на весь мир. И почему бы не и напомнить о себе – выступить в финале специальным гостем с каким-то суперномером минут на шесть?" – цитируют "Известия" Филиппа Киркорова.Впрочем, выступление было вполне в духе всего того, что случилось на сцене 64-го песенного конкурса, где 150-килограммовая балерина порхала на сцене, Кончита Вурст в трусах и колготках трясла бородой, Верка Сердючка – звездой во лбу, а Элени Фурейра – звездой в причинном месте. "Утренник в психушке", – все увиденное, наверное, можно было обозвать именно так.