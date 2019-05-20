Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google. После того, как власти США включили китайскую компанию в черный список, Google разорвал контракт с Huawei.

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google. После того, как власти США включили китайскую компанию в черный список, Google разорвал контракт с Huawei.По словам экспертов, это один из дополнительных инструментов давления на КНР в рамках торговой войны. В первую очередь ограничения коснутся операционной системы Android. Пользователи не смогут ее обновлять. Также у владельцев смартфонов больше не будет возможности установить интернет-магазин Google Play и электронную почту Gmail. Впрочем, как сообщают некоторые СМИ, ограничения, скорее всего, коснутся только новых моделей.А в компании Huawei еще в марте текущего года говорили, что создали свою собственную операционную систему как раз на случай новых американских санкций.Скандал вокруг китайской компании возник после обвинений со стороны Соединенных Штатов Америки в промышленном шпионаже и получении господдержки от властей КНР, напоминает телеканал "Россия 24".