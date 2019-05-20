Ксению Собчак назначили генеральным прoдюсером телеканала Супер, который входит в Газпром-медиа. Как сообщили в холдинге, на телеканале Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов и примет участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения.

Ксению Собчак назначили генеральным прoдюсером телеканала "Супер", который входит в "Газпром-медиа".Как сообщили в холдинге, на телеканале Собчак будет отвечать за развитие ряда проектов и примет участие в проектах для сегмента развлекательного телевидения, передает ТАСС.За программное наполнение этого телеканала, который начал вещание в январе 2018-го, сейчас отвечают генпродюсеры Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Эдуард Илоян и Алексей Троцюк.