Совет безопасности ООН сегодня вечером проведет экстренное заседание по инициативе России в связи с новым законом об украинском языке. Как заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский, документ противоречит минским договоренностям.

Совет безопасности ООН сегодня вечером проведет экстренное заседание по инициативе России в связи с новым законом об украинском языке.Как заявил заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский, документ противоречит минским договоренностям.Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал закон 15 мая текущего года, напоминает телеканал "Россия 24". Закон предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни (в школах, больницах и при пользовании прочими необходимыми социальными услугами).