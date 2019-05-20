В Видном умерла пенсионерка, неудачно вышедшая из тронувшегося автобуса. Пожилая женщина упала на асфальт и после приезда медиков скончалась. Камера наблюдения, установленная в салоне, зафиксировала инцидент на видео.

В Видном умерла пенсионерка, неудачно вышедшая из тронувшегося автобуса.Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 мая. Пожилая женщина с трудом спускалась по ступенькам, когда водитель решил продолжить движение по маршруту, вероятно, не посмотрев в зеркало заднего вида.Пенсионерка упала на асфальт. Одну ногу ей зажало закрывающейся дверью, вторую переехало колесо автобуса.Через несколько метров водитель услышал крики и остановился. Очевидцы вызвали скорую. Врачи приехали и забрали пострадавшую, которая сильно ударилась головой. Спустя некоторое время пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.В настоящее время правоохранители проводят проверку случившегося.