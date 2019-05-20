Погранслужба ФСБ России опубликовала данные по въездному туризму в первом квартале 2019-го. По сравнению с этим же периодом прошлого года он вырос на 21,5 процента. По-прежнему большая часть гостей - граждане постсоветского пространства, а среди них на первом месте украинцы.

Погранслужба ФСБ России опубликовала данные по въездному туризму в первом квартале 2019-го. По сравнению с этим же периодом прошлого года он вырос на 21,5 процента.По-прежнему большую часть составляют граждане постсоветского пространства. Среди них на первом месте остаются украинцы, хотя по сравнению с первым кварталом 2018-го их количество снизилось на 10,4 процента.На втором месте – Казахстан, прибавивший 2,5 процента, и Узбекистан, из которого в первом квартале нынешнего года приехало на 15 процентов больше туристов, чем в аналогичный период 2018-го.В первой тройке стран дальнего зарубежья, из которых в Россию приезжает больше всего туристов, — Китай, Южная Корея и Израиль.Впрочем, как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР), высокий сезон для российского въездного туризма еще впереди, а это значит, что расклад может измениться.Также отмечается, что есть страны, граждан которых классическими туристами назвать нельзя: они приезжают в Россию "одним днем" для личного шоппинга или мелкой коммерции. Обычно это гости из Финляндии, Польши и Эстонии.