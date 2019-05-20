Продюсер Константин Алексеев высказался о романе Ани Лорак и Сергея Реброва. Он убежден, что речь идет о настоящей любви.

Продюсер Константин Алексеев высказался о романе Ани Лорак и Сергея Реброва. Он убежден, что речь идет о настоящей любви.Музыкальный продюсер Константин Алексеев прокомментировал события, происходящие в личной жизни певицы Ани Лорак. В начале года артистка оформила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Алексеев жестко заявил, что никогда не рассматривал его как мужа популярной исполнительницы."Я всегда считал, что Каролина (настоящее имя Ани Лорак. – Прим.ред.) должна была расписаться со своим футболистом Сережей (бывшим игроком киевского "Динамо" Сергеем Ребровым. - Прим.ред.). Они действительно любили друг друга. Я 15 лет проработал с ее первым продюсером Юрием Фалесой. И видел со стороны отношения Каролины и Сережи. Мне не нужно было ничего спрашивать. По их глазам я понимал, что у них не похоть, а серьезные чувства", – цитирует Константина Алексеева .Однако в то время Ани Лорак еще не рассталась с Юрием Фалесой, который, к слову, был не только ее продюсером, но и любовником, и это обстоятельство в какой-то момент Сергей Ребров не смог принять. "И хотя со стороны Каролины там не было никаких чувств, она занималась этими выездными играми. А Сережу понесло: "Что, я с такими ногами и таким именем не найду себе другую телку? Найду!"Короче, оба повели себя как дураки", – заключил музыкальный продюсер.Константин Алексеев убежден, что у и Сергея Реброва была настоящая любовь, которую они не смогли сохранить. "Так уж устроена жизнь. Душа не всегда находится в состоянии любви и жертвования. Иногда инстинктивно хочется сделать что-то вопреки. За это они и поплатились своим счастьем", – высказался близкий к и Сергею Реброву человек.