Сотрудники столичной полиции приняли участие в составе сборной МВД России в международных соревнованиях среди полицейских по дзюдо и мини-футболу...

Сотрудники столичной полиции приняли участие в составе сборной МВД России в международных соревнованиях среди полицейских по дзюдо и мини-футболу.В период с 9 по 13 мая 2019 года в г. Дьер (Венгрия) прошел Чемпионат Европы по дзюдо среди полицейских. В соревнованиях участвовали более 160 сотрудников полиции из 16 стран. Сборная команда МВД России заняла 2 общекомандное место. В составе сборной участвовала подполковник внутренней службы Марченкова Светлана Леонидовна, старший инспектор-методист МГО ВФСО «Динамо».В период с 15 по 18 мая 2019 года в г. Брест (Республика Беларусь), прошел XXI Международный турнир по мини-футболу памяти защитников Брестского железнодорожного вокзала. В турнире приняли участие около 80 человек из 6 команд, представляющих Россию, Республику Беларусь и Казахстан. В составе сборной команды МВД России выступил старший сержант полиции Чудаков Сергей Вячеславович, полицейский 6 отдела полиции УВД на ММ. В ходе соревнований места распределились следующим образом:1-е место – УВД Брестского облисполкома;2-е место – Сборная команда МВД России;3-е место – МВД Республики Беларусь.