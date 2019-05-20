Юный петербуржец попал в больницу после попытки его мамы перебежать проезжую часть на мигающий сигнал светофора. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП, которое произошло около 13:30 20 марта у дома №10 по проспекту Медиков.

Юный петербуржец попал в больницу после попытки его мамы перебежать проезжую часть на мигающий сигнал светофора. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП, которое произошло около 13:30 20 марта у дома №10 по проспекту Медиков.На кадрах видно, как женщина с двумя детьми добегает до середины дороги, но не останавливается на островке безопасности, а бросается на противоположную сторону, притом что практически в тот же момент светофор загорается красным. Автовладельцы в ближайших рядах уступили маме дорогу, а вот водитель "Яндекс.Такси" попросту не заметил пешеходов и врезался в коляску.От удара двухлетний мальчик выпал на асфальт и получил закрытую черепно-мозговую травму, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Мама и 11-летняя сестра отделались испугом.