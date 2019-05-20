Поступок президента Украины Владимира Зеленского, который сразу после официального вступления в должность объявил о разгоне Верховной рады, не стал неожиданностью для партии Батькивщина. Впрочем, лидер политического объединения Юлия Тимошенко назвала условие роспуска парламента.

Поступок президента Украины Владимира Зеленского, который сразу после официального вступления в должность объявил о разгоне Верховной рады, не стал неожиданностью для партии "Батькивщина". Впрочем, лидер политического объединения Юлия Тимошенко назвала условие роспуска парламента.Нынешний созыв украинского парламента "должен уйти красиво", уверена Юлия Тимошенко. Это условие, впрочем, относится не к Владимиру Зеленскому, а к самим депутатам. По мнению главы партии "Батькивщина", парламентариям необходимо успеть принять все требующиеся в данных обстоятельствах законы.Также Тимошенко рассказала, что, по ее мнению, Рада заслужила своего досрочного роспуска тем, что не принимала законы, которые были важны для страны. К досрочным выборам "Батькивщина" готова. "Несомненно, мы в них примем сильное участие", – цитирует "Газета.ru" политика.Время на подготовку у партии было, ведь решение Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады не стало для них неожиданностью, рассказал заместитель руководителя фракции Сергей Соболев. "Законных оснований не допустить роспуска Верховной рады не было", – цитирует его . Попытку воспрепятствовать неизбежному, которую предпринял "Народный фронт", заявив о выходе из коалиции, Соболев охарактеризовал как "театр абсурда".Ключевым вопросом, по его словам, остается закон о выборах, на который должен обратить внимание . "Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное", – уверен заместитель руководителя фракции "Батькивщина".Напомним, о досрочном прекращении работы парламента Украины избранный президент страны заявил прямо во время своей речи на инаугурации в здании Верховной рады. Сообщается, что после его выступления одному из депутатов потребовалась срочная медицинская помощь – у того случился гипертонический криз.