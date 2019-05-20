Роскошное убранство из золота, мрамора и хрусталя, восхитительные деликатесы и напитки из разных стран мира, зажигательные вечеринки на пляже и расслабляющие СПА-процедуры на любой вкус. Все это и многое другое сочетает в себя легендарный пятизвездочный отель Titanic Mardan Palace. Почувствовать себя королевскими особами в интерьерах восточного дворца теперь смогут не только взрослые, но и дети. Одним из первых операторов, предлагающих туры в обновленный отель, стал Coral Travel.

Роскошное убранство из золота, мрамора и хрусталя, восхитительные деликатесы и напитки из разных стран мира, зажигательные вечеринки на пляже и расслабляющие СПА-процедуры на любой вкус. Все это и многое другое сочетает в себя легендарный пятизвездочный отель Titanic Mardan Palace. Почувствовать себя королевскими особами в интерьерах восточного дворца теперь смогут не только взрослые, но и дети. Одним из первых операторов, предлагающих туры в обновленный отель, стал Coral Travel.Mardan Palace – один из самых дорогих и роскошных отелей Турции.Больше года его двери были закрыты, пока осенью 2018 года восточный дворец не взяла под контроль сеть Titanic Hotels.Великолепие обновленного отеляпервые постояльцы смогли оценить 30 апреля этого года. Прибывших с разныхконцов света гостей встречали в лобби шампанским Moet Chandon, клубникой сшоколадом и восточными сладостями.Titanic Hotels бережно сохранила самые роскошные деталиинтерьера: сусальное золото, 23 тысячи квадратных метров итальянского мрамора,сотни тысяч кристаллов из хрусталя, который украшает даже лифты. Поражаетвоображение великолепная люстра, возвышающаяся над центральной лестницей влобби: она весит 2,5 тонны и отделана кристаллами Swarovski.Посетители, которые бывали в Mardan Palace при прошломвладельце, по достоинству оценят изменения в цветах интерьера, в том числе вномерах. Тяжелые, давящие тона новая управляющая компания поменяла на спокойные и светлыеоттенки с преобладающей бирюзой, которая символизирует небо, море и теплоСредиземноморья. Обновление отеля обошлось Titanic Hotels в 17 миллионовевро.Персональные ассистенты ведут гостей из эффектного лобби с 21-метровым витражным потолком в виденеба в богато декорированные номера.Личный дворецкий всегда к услугам постояльцев апартаментов премиальных категорий,с ним можно связаться и получить все необходимое 24 часа в сутки. Всего TitanicMardan Palace обслуживают от 1200 до 1400 сотрудников в зависимости от сезона.В обновленном отеле 543 номера. Помимо стандартногономерного фонда, для клиентов Coral Travel и будущих постояльцев пятизвездочнойгостиницы предусмотрено несколько новшеств – апартаменты pool dublex suite иpremium pool dublex suite, имеющие прямой выход к бассейну.Titanic Mardan Palace – это настоящий дворец, ничем неуступающий по роскоши обителям султанов Османской империи. Гуляя по коридорамиз золота, можно набрести на зал с боулингом, комнату игровых автоматов,бильярд. А поднявшись на девичью башню на верхнем этаже Tower Roof, постоялецоткроет для себя живописный панорамный вид на отель.Гурманы оценят роскошное меню в Titanic Mardan Palace с восхитительными блюдами и напитками разных стран мира. Так, в день открытия первыепостояльцы лакомились традиционными турецкими деликатесами в Bosphorus -основном ресторане отеля. Гости могут открыть для себя новые блюда в 10ресторанах – средиземноморском, индийском, итальянском, греческом и других. Ониработают под чутким руководством Сейита Тезгела – шеф-повара Titanic MardanPalace.Обязательно посетите ресторан морепродуктов Aquamarine со стенамив виде аквариума. Те, кто не успеет на завтрак или ужин могут пойти в ресторан"24", где можно перекусить даже среди ночи.Для любителей сочногомяса обязателен к посещению стейк-хаус Beef Grill Club с деликатесами местного,фракийского производства. По признанию Сейита Тезгела, одно из лучших блюдотеля – стейк с реберной костью "Томагавк", также шеф-повар советуетпопробовать стейк "Особукко" из итальянского ресторана и баранину на подушке из печеных баклажанов с йогуртом и чесноком "Алиназак" из турецкого.Открытие отеля сопровождалось ярким фестивалем May Fest. Нановой концертной площадке выступили звезды российской и зарубежной эстрады:Лара Фабиан, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Анна Седокова и другие. Такжегости насладились музыкой знаменитого турецкого ансамбля "ОгниАнатолии" и зажигательными, полными энергии танцами балета"Тодес".Гостей отеля развлекают насыщенной музыкальной программойкаждый вечер. Ритмы по душе найдут как любители современной, так и классическоймузыки. После концертов постояльцы могут продолжить отдыхать в ночном клубеMonkey Club. Там выступают танцовщицы go-go и известные диджеи со всего мира.Всего в Titanic Mardan Palace 22 бара, где посетителямпредложат 100 авторских алкогольных напитков и 120 безалкогольных. Эстеты, безсомнения, оценят винное хранилище отеля, напоминающееисторические погреба французских замков. На выбор – более восьми тысяч бутылоквина, ждущих своих поклонников.Прекрасно проведут время и любители спокойного отдыха. Своеутро они могут начать с игры в гольф на фоне живописной панорамы Таврских гор иСредиземного моря.В BeFine Spa & Thalasso площадью 7500 квадратных метров гостям предлагаются десятки видов массажей. Посетители СПА также могут насладиться соляной комнатой, хамамами, саунами с разными температурами, паровой баней. Кстати, любители турецкой бани по достоинству оценят традиционный пилинг "Шахерезада" с пенным массажем и водным ритуалом.От разнообразия глаза разбегаются, и вы не знаете, с чего начать? Советуем обратить внимание на фирменный массаж "Титаник". Специалисты подберут комбинацию специально для вас. В ритуале используется сразу несколько техник. Например, можно начать с балийского массажа с растягиваниями и поглаживаниями, после чего перейти к лимфодренажному для снятия отечности и улучшения циркуляции крови. Глубокое расслабление и максимум удовольствия гарантированы!А заключительный массаж St. Barth перенесет постояльца из солнечного Средиземноморья на тропический остров Сент-Бартелеми в Карибском море – во время сеанса применяются роскошные французские масла.Хотите восстановить гармонию души и тела? Тогда добропожаловать на аюрведический массаж в четыре руки "Маха-Абьянга". А антистрессовый массаж камнями быстро снимет усталость. На важные участки тела накладываются горячие китайские камни вулканических пород, обладающие лечебными свойствами.В Titanic Mardan Palace с радостью ждут не только взрослых,но и маленьких посетителей. У пляжа расположены детский клуб и аквапарк. Малышейможно оставить с профессиональными сотрудниками отеля, а для детей более старшего возраста есть множестворазвлекательных и образовательных программ с различными конкурсами и призами.Так, ребятам от 13 лет предлагаются спортивные активности: футбол, волейбол и дажестрельба из лука, а дети от 8 до 12 могут провести время в игровой комнате свидеоприставками новейшего поколения PlayStation VR и Xbox и огромнойбиблиотекой игр.С любовью и вниманием в отеле подошли и к питанию маленькихгурманов. Главный ресторан включает в себя уголок детских блюд соспециальной зоной, стены которой украшают герои известных мультфильмов. А в меню кондитерской в лобби огромный выбор десертов и шоколадных конфет ручнойработы от лучших турецких кондитеров. Лукум, пахлава, торты и чизкейки -настоящий рай для любителей сладкого всех возрастов!Ощутить роскошь и прелесть жизни в Titanic Mardan Palaceмогут не только постояльцы отеля. Гости остановившихся в отеле туристов могутпопасть на территорию дворца за 125 евро. С утра и до пяти часов вечера им доступны все возможности, которые предоставляются постояльцам.Заместитель гендиректора Coral Travel по продажам имаркетингу Селчук Бугай отметил, что продажами туров вTitanic Mardan Palace занимаетсяспециальный департамент Coral Elite. В компании уверены, что отдых в отелепривлечет не только россиян, но и жителей стран СНГ и Ближнего Востока.Titanic Mardan Palace ориентирован на премиальных гостей,ценящих комфорт и высочайший уровень сервиса. В Coral Travel уверены: у отеля большое будущее, его популярность будет расти."Так, стоимость тура на неделю сразмещением в стандартном номере на двоих в июне при раннем бронированииначинается от 285 тысячи руб. Наша общая цель с Titanic Mardan Palace –добиться загрузки в 70–85% в летний сезон, и я верю, что это реально с учетомвпечатляющего опыта сети Titanic, которая уже насчитывает 14 отелей в Турции иГермании", – резюмировал Селчук Бугай.