Немецкий полузащитник мадридского Реала Тони Кроос продлил контракт со сливочными. Хавбек, отпраздновавший зимой 29-летие, подписал соглашение с Галактикос, которое рассчитано до 2023 года.

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос продлил контракт со "сливочными". Хавбек, отпраздновавший зимой 29-летие, подписал соглашение с "Галактикос", которое рассчитано до 2023 года.За пять лет в стане мадридцев Кроос завоевал 12 трофеев, среди которых три Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, а также по разу чемпионат и кубок Испании.Comunicado Oficial: renovación de Toni Kroos.#RealMadrid | #HalaMadridhttps://t.co/ohPQrtL0EV— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 20 мая 2019 г.Тони перешел в "Реал" из мюнхенской "Баварии" летом 2014 года за 25 миллионов евро. В составе испанской команды немец принял участие в 233 играх во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 59 результативных передач.