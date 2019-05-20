Президент США рассказал, что испытывает особые чувства, когда ему удаётся отобрать у Китая очередной миллиард долларов. Трамп доволен своей войной с Пекином, но рискует остаться в одиночестве на поле боя.

Президент США рассказал, что испытывает особые чувства, когда ему удаётся отобрать у Китая очередной миллиард долларов. Трамп доволен своей войной с Пекином, но рискует остаться в одиночестве на поле боя.В интервью Fox News Трамп был максимально откровенен. Он пояснил, что главная и цель его войны с КНР заключается в том, чтобы не дать Китаю опередить США и стать ведущей экономической сверхдержавой. Такая перспектива была и именно так и произошло бы за 4 года, прийди к власти в США Хиллари Клинтон.Теперь же, он, Трамп одерживает победу за победой, рассказывал о себе в интервью глава Белого дома.“За время моего президентства мы получили 10 миллиардов долларов, Китай потерял 10 миллиардов”, — озвучил новую цифру Трамп. Мало кто из политиков решился бы заявить, что он не “заработал” деньги для страны, а “отобрал” их у другого государства.Впрочем, Трамп ведёт войну со своими зарубежными партнёрами, а на войне, как видно, все средства хороши.Торговую войну поддерживает война информационная. Излюбленный ход — это выдвижение неприемлемых условий, а следом обвинение другой стороны в срыве “перспективных” договорённостей. Так случилось и с торговым соглашением между США и Китаем.Как Пекин ни просил о равноправии, всё равно именно китайскую сторону Трамп назвал виновниками того, что новое торговое соглашение, перераспределяющее прибыль от двусторонней торговли в пользу США, до сих пор не подписано.Нежелание Пекина подчиняться воле Вашингтона “вынуждает” Трампа увеличивать пошлины на китайские товары, что, в свою очередь, приводит к необходимости для ряда американских уже предприятий переориентировать логистику своего производства и переносить мощности из Поднебесной в соседние страны азиатского региона.Пока Трамп испытывает восторг, бизнес подсчитывает убытки.Очередным ударом по своим и чужим стало внесение в список врагов китайской корпорации Huawei.Чтобы не быть битым собственным президентом, бизнес пошёл на поводу у Белого дома. Google намерен отказаться от контрактов на предоставление софта для продуктов Huawei.Следом за ним, пересмотреть и свернуть партнёрство готовы американские поставщики микропроцессоров, которые использует в своих изделиях китайский гигант IT-индустрии.Для всех очевидно, что убытки понесут участники рынка как с китайской, так и с американской стороны. Судьба технологии 5G, лидером в разработке которой выступает Huawei, и её будущее на территории США теперь под большим вопросом.Лондону пока удаётся проводить отчасти самостоятельную политику. Власти Великобритании не только не присоединились к нападкам на Huawei, но и предоставили тем возможность участвовать в развитии перспективных сетей передачи информации на своей территории.Действия американского президента всё больше напоминают поведение слона в посудной лавке. Разница лишь в том, что первого ничуть не пугают последствия.