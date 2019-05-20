Президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации произошла кибератака в отношении России. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News, уточнив, что предпочел бы этого не говорить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что при его администрации произошла кибератака в отношении России. Об этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News, уточнив, что "предпочел бы этого не говорить".Эти сведения Трамп долгое время не разглашал по просьбе разведки США. Президент пояснил, что его "попросили об этом не распространяться", передает "Интерфакс".Ранее сообщалось, что кибератака была совершена против компании из Петербурга "Агентство интернет-исследований" (IRA) в день промежуточных выборов в Конгресс в США в 2018 году.