В необычном для себя амплуа предсказателя будущего на своей странице в Twitter выступил президент США Дональд Трамп. Политик поделился своим видением судьбы издания New York Times, а также назвал срок, после которого перестанет быть главой государства.

В необычном для себя амплуа предсказателя будущего на своей странице в Twitter выступил президент США Дональд Трамп. Политик поделился своим видением судьбы изданияNew York Times, а также назвал срок, после которого перестанет быть главой государства.Противостояние Дональда Трампа с большим числом американских СМИ началось еще до того, как он одержал неожиданную победу на выборах президента США и не заканчивается до сих пор. И пока журналисты обвиняют политика в различных грехах, будь то излишняя агрессивность или, наоборот, недостаточно решительные внешнеполитические шаги, ненависть к мигрантам, связь с Россией и многое другое, сам он в своих обвинениях последователен.Трамп обвиняет своих оппонентов в том, что они распространяют ложные новости. Очередным поводом написать об этом стала публикация в New York Times о том, что Deutsche Bank якобы не стал в 2016-2017 годы направлять Министерству финансов США отчет по финансовым переводам американского лидера.При этом политик решил взять на себя роль ясновидящего. "Провалившаяся New York Times (она скончается, когда я уйду с должности через шесть лет) и другие из Fake News Media (Лживые Новостные Медиа. – Прим. ред.) продолжают писать фальшивые истории о том, что я не пользуюсь многими банками, потому что они не хотят со мной сотрудничать. Неправильно! Это потому, что мне не были нужны деньги", – написал на своей странице в Twitter.В своем коротком сообщении успел сделать сразу два долгосрочных прогноза. Во-первых, предсказал незавидную участь издания New York Times. Во-вторых, намекнул, что не покинет кресло президента США вплоть до 2025 года.