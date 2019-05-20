В минувшее воскресенье в последний день соревнований по мотокроссу поднялись в воздух и вылетели с гоночной трассы три пилота. Спортсменам повезло, все остались в живых, отделавшись переломами и ушибами. Очевидцы сняли инцидент на видео.

В минувшее воскресенье в последний день соревнований по мотокроссу вылетели с гоночной трассы три пилота.Инцидент произошел на трассе "Сурские зори" 19 мая, когда один из мотоциклистов через несколько секунд после старта потерял управление и задел своих соперников.Три пилота на большой скорости въехали в холм, послуживший своеобразным трамплином, поднялись высоко в воздух, а затем рухнули на землю вместе с мотоциклами.Издание "ПензаИнформ" сообщает, что один из спортсменов сломал обе ноги, у другого сотрясение мозга и перелом руки в двух местах, а третий отделался ушибами.