Лера Кудрявцева взяла отпуск и с молодым мужем Игорем Макаровым и их маленькой дочкой Машей отправилась в солнечный Майами. Однако съемки не могут остановить, поэтому популярной ведущей нашли замену.

Лера Кудрявцева взяла отпуск и с молодым мужем Игорем Макаровым и их маленькой дочкой Машей отправилась в солнечный Майами. Однако съемки не могут остановить, поэтому популярной ведущей нашли замену.Лера Кудрявцева ведет два ток-шоу на "четвертой кнопке". Речь идет о передачах "Секрет на миллион" и "Звезды сошлись!" И если неизвестно, нашли ли замену для первого шоу, то уже ясно, кто стал соведущей Оскара Кучера для второго. Вместе с шоуменом общаться со знаменитостями пригласили Ольгу Орлову. Певица, звезда группы "Блестящие" уже несколько лет позиционирует себя как телеведущую. Так, на канале ТНТ она ведет скандально известное реалити-шоу "Дом-2".О том, что Ольга Орлова появилась в передаче вместо Леры Кудрявцевой, стало известно от самой артистки. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию, на которой запечатлена с планшетом на фоне заставки ток-шоу."Как известно, за друга можно не только постоять, но и поработать! 😂 Пока молодая мамочка Лера Кудрявцева дразнит нас пляжными фотками, я могу об отпуске только помечтать😅 Наслаждайся солнышком, дорогая @leratv ! Только недолго🙏🏼😂 Я подежурю за тебя ✌🏼 Должен же кто-то в стране работать!😂😂😂(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась Ольга Орлова.У Леры Кудрявцевой есть серьезный повод не приходить на работу. Накануне, 19 мая, у телеведущей был день рождения. Телеблондинку поздравили друзья и коллеги. "Леруся!!!!! С Днем Рождения!!! Будь счастлива!!! И любима!! Целую!!!" – пожелал певец Сергей Лазарев. "С днем Рождения, дорогая!!!♥️♥️♥️ улыбайся всегда! Самого большого счастья тебе!!!" – присоединился к поздравлениям Влад Топалов. "Лерыч, а у тебя ДР что ли? Я тебя поздравляю! И желаю следовать и дальше своему предназначению и чтобы близкие тебя только радовали, а жизнь преподносила только приятные сюрпризы! Люблю тебя", – обратилась к Лере Кудрявцевой ее коллега Анфиса Чехова.