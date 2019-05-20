В финале баскетбольной Евролиги московский ЦСКА обыграл Анадолу Эфес со счетом 91:83. Самый ценный игрок Финала четырех, форвард армейцев Уилл Клайберн поделился впечатлениями от победы над командой из Турции.

В финале баскетбольной Евролиги московский ЦСКА обыграл "Анадолу Эфес" со счетом 91:83. Самый ценный игрок "Финала четырех", форвард армейцев Уилл Клайберн поделился впечатлениями от победы над командой из Турции."Да, это был долгий путь для меня. Тренер поверил в меня и дал мне этот шанс проявить себя в Евролиге, и я очень ему благодарен за то, что направил меня в правильное русло, – приводит слова Клайберна РИА Новости. – Мы показали командный баскетбол, каждый знал свой маневр, мы были сосредоточены все 40 минут"."В этом сезоне у нас было много взлетов и падений, и все они были важны, потому что чему-то учили нас, и мы с каждой игрой становились лучше и лучше", – подытожил спортсмен.Напомним, последний раз армейцы побеждали в финале Евролиги в 2016 году. Всего же в российской истории ЦСКА четырежды становился лучшей командой Европы (2006, 2008, 2016, 2019).