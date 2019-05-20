Звезда реалити-шоу Дом-2 Рустам Солнцев высказался о выступлении Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Шоумен записал небольшой ролик и опубликовал на своем канале в YouTube.
Звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев высказался о выступлении Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Шоумен записал небольшой ролик и опубликовал на своем канале в YouTube.
"Укатали Сивку крутые горки – это я про Лазарева и его драматическое, которое уже по счету третье место", – говорит Рустам Солнцев, рассуждая о том, почему Сергей Лазарев проиграл "Евровидение".
Шоумен предложил не
мелочиться и послать Сергея на певческий конкурс еще четыре раза. По его
мнению, "сердобольная старушка Европа" в итоге сжалится над нашим участником и уж
точно отдаст ему первое место, за настойчивость, судя по всему.
"Унылый, милый, фальшивый, бесконфликтный, однообразный. Следящий
за собой, модно одетый, подтянутый, подстриженный, улыбающийся по команде Сережа
Лазарев зачем-то спел песню умудренного жизнью филина", – недоумевает шоумен.
Солнцев отметил, что "Евровидение" – это "конкурс веселых
мордочек" и позитива, а наш участник совсем не вписывался в эту концепцию. По мнению
Рустама, хорошая песня для такого музыкального состязания должна легко
запоминаться и быть простой в исполнении, однако напеть композицию, с которой
выступал Лазарев, практически невозможно.
Неудачная песня – это именно то, ". Глупо, по мнению звезды реалити-шоу "Дом-2", было доверять
написание композиции для нашей страны шведам, ведь зарубежные авторы, скорее всего, мало что
знают о России и человеке, который ее представляет.
"Почему для всей Европы "Евровидение" – это праздник, а для России
как будто на войну отправили его. Просто иди и сражайся. Без победы не
возвращайся", – задался вопросом шоумен.
Солнцев полагает, что именно из-за общественного давления
наш конкурсант начал вести себя фальшиво. Европейские зрители сразу увидели
неискренность в его словах и действиях. Лазареву просто-напросто не поверили.
"Все проваливается, победа уплывает и оказывается в руках у
простенького чувачка, который не выделывается, не ведет за собой свою страну. Не
берет на себя груз ответственности, ничего этого не делает, а просто садится и
поет", – рассуждал Рустам Солнцев о том, .