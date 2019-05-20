Звезда реалити-шоу Дом-2 Рустам Солнцев высказался о выступлении Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе Евровидение-2019. Шоумен записал небольшой ролик и опубликовал на своем канале в YouTube.

Звезда реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев высказался о выступлении Сергея Лазарева на музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Шоумен записал небольшой ролик и опубликовал на своем канале в YouTube."Укатали Сивку крутые горки – это я про Лазарева и его драматическое, которое уже по счету третье место", – говорит Рустам Солнцев, рассуждая о том, почему Сергей Лазарев проиграл "Евровидение".Шоумен предложил немелочиться и послать Сергея на певческий конкурс еще четыре раза. По егомнению, "сердобольная старушка Европа" в итоге сжалится над нашим участником и ужточно отдаст ему первое место, за настойчивость, судя по всему."Унылый, милый, фальшивый, бесконфликтный, однообразный. Следящийза собой, модно одетый, подтянутый, подстриженный, улыбающийся по команде СережаЛазарев зачем-то спел песню умудренного жизнью филина", – недоумевает шоумен.Солнцев отметил, что "Евровидение" – это "конкурс веселыхмордочек" и позитива, а наш участник совсем не вписывался в эту концепцию. По мнениюРустама, хорошая песня для такого музыкального состязания должна легкозапоминаться и быть простой в исполнении, однако напеть композицию, с которойвыступал Лазарев, практически невозможно.Неудачная песня – это именно то, ". Глупо, по мнению звезды реалити-шоу "Дом-2", было доверятьнаписание композиции для нашей страны шведам, ведь зарубежные авторы, скорее всего, мало чтознают о России и человеке, который ее представляет."Почему для всей Европы "Евровидение" – это праздник, а для Россиикак будто на войну отправили его. Просто иди и сражайся. Без победы невозвращайся", – задался вопросом шоумен.Солнцев полагает, что именно из-за общественного давлениянаш конкурсант начал вести себя фальшиво. Европейские зрители сразу увиделинеискренность в его словах и действиях. Лазареву просто-напросто не поверили."Все проваливается, победа уплывает и оказывается в руках упростенького чувачка, который не выделывается, не ведет за собой свою страну. Неберет на себя груз ответственности, ничего этого не делает, а просто садится ипоет", – рассуждал Рустам Солнцев о том, .