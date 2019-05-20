Шестым президентом Украины стал актер Владимир Зеленский. С приходом этого молодого и амбициозного юмориста на высший пост в стране многие связывают надежды на перемены. Среди них и Народная артистка Украины Таисия Повалий.

Шестым президентом Украины стал актер Владимир Зеленский. С приходом этого молодого и амбициозного юмориста на высший пост в стране многие связывают надежды на перемены. Среди них и Народная артистка Украины Таисия Повалий."Дорогие мои земляки! – обратилась певица к украинцам. – Сегодня – счастливый день для нашей страны! Человек, который всегда и при любых обстоятельствах оставался верен своим друзьям, близким и родным людям, Владимир Зеленский, станет достойным Президентом нашей горячо любимой страны! Верим, надеемся на перемены!"Это послание певицы в социальной сети Instagram оценили многие ее знаменитые соотечественники. Лолита Милявская, например, поставила под постом "лайк".всегда гордилась своей страной, культурой, историей, языком. Накануне президентских выборов в интервью "Дни.Ру" звезда призналась: "У меня украинские корни, мой дальний предок был правой рукой Богдана Хмельницкого (гетман Войска Запорожского, полководец, политический и государственный деятель, при котором в XVII веке Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отсоединились от Речи Посполитой и вошли в состав Русского государства. – Прим. ред.), поэтому для меня крайне важно, по какой дороге Украина будет идти в ближайшие пять лет".С Владимиром Зеленским любимая миллионами артистка знакома лично, они много раз пересекались на концертах и съемочных площадках. "Надеюсь, президент, которого выбрала страна, будет заботиться о стариках, детях, развивать науку и культуру. У нас замечательный трудолюбивый народ и он достоин жить хорошо!", – заверила исполнительница.