В главном здании Государственного центрального театрального музея имениБахрушина открылась выставка Издалека долго…, приуроченная к 90-летию со дня рождения великой русской певицы Людмилы Зыкиной. На вернисаж пришло немало артистов, которые знали исполнительницу лично. Впрочем, говорили в этот вечер не только о ней...

В главном здании Государственного центрального театрального музея имениБахрушина открылась выставка "Издалека долго…", приуроченная к 90-летию со дня рождения великой русской певицы Людмилы Зыкиной. На вернисаж пришло немало артистов, которые знали исполнительницу лично. Впрочем, говорили в этот вечер не только о ней...Актриса Зинаида Кириенко, делясь воспоминания о Зыкиной, вдруг прервалась и стала рассуждать на совершенно другую тему – о том, что ее всерьез волновало в эти дни. "Недавно я была на похоронах Элины Быстрицкой, с которой у нас всегда складывались добрые отношения, – вздохнула Зинаида Михайловна. – Вы даже не представляете... Мне кажется, это требует расследования. Потому что в гробу у нее личико было вот такое маленькое (показывает на кулак – Прим. ред.), не взрослого человека. Бледненькое, маленькое личико. Причем на панихиде нарочно поставили гроб, чтобы нельзя было близко подойти. Поэтому рассмотрела Элину я лишь на могиле уже"."Я просто поразилась, – продолжает Кириенко. – Она лежала в гробу вся усохшая, истощенная, как ребенок. Что это такое? Почему там с ней никого не было? Это же тоже героиня нашего кино! Это же целая эпоха!"Озабоченность 85-летней подруги понятна. Ведь еще на похоронах Элины Авраамовны поклонники шептались, что-де за две недели до смерти великую актрису вынесли на носилках в больницу в крайне истощенном состоянии. "Она была как после концлагеря", – ахали люди. По слухам, с сентября прошлого года сестра к ней никого не допускала и не соединяла по телефону.Напомним, что родная младшая сестра Быстрицкой Софья Авраамовна Шегельман еще в советские годы уехала на историческую родину – в Израиль. С Элиной Авраамовной она виделись редко. Но так было до того дня, как стало известно, что набитую антиквариатом квартиру в Леонтьевском переулке в центре Москвы актриса решила завещать помощнице по хозяйству Ксении. Узнав об этом, сестра звезды экстренно вылетела в Москву. По слухам, поняв, что возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал, пригрозив судом всем участникам завещания.