УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Букиной Дарьи Алексеевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Букиной Дарьи Алексеевны, 2004 года рождения, которая 18 мая 2019 года ушла из дома в г. Щербинка, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 13-15 лет, славянской внешности, худощавого телосложения, рост 155-160 см, глаза карие, волосы прямые черные коротко стриженные.Была одета: джинсовая куртка с красными рукавами и капюшоном, штаны камуфляжного цвета, темно синие кроссовки, черная футболка.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого подростка, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 867-00-85 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79