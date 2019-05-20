На сцене порхала 150-килограммовая балерина, Кончита Вурст в трусах и колготках трясла бородой, Верка Сердючка – звездой во лбу, а Элени Фурейра – звездой в причинном месте. Финал 64-го конкурса песни Евровидение в Израиле больше напоминал утренник в психушке.

На сцене порхала 150-килограммовая балерина, Кончита Вурст в трусах и колготках трясла бородой, Верка Сердючка – звездой во лбу, а Элени Фурейра – звездой в причинном месте. Финал 64-го конкурса песни "Евровидение" в Израиле больше напоминал утренник в психушке.Австрийский певец Том Нойвирт, победивший на "Евровидении" в 2014 году в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, приехал на финал песенного конкурса в Тель-Авив в качестве приглашенной звезды. Покрытые густой шерстью рукава и плечи откровенного сценического костюма должны были добавить брутальности образу. Хотя колготки и туфли на высоком каблуке как-то мешали увидеть мужика.Правда, сквозь облегающие черные трусы-боди мужское достоинство артиста выпирало буквально изо всех щелей. На зависть Верке Сердючке, в которой даже зрители первых рядов не увидели ни сантиментра Андрея Данилко. Так что эксцентричная проводница со звездой во лбу была поражена степени (и размеру) откровенности коллеги.Стоит заметить, что "Евровидение" давно уже в шутку называют большим европейским гей-парадом, замаскированным под конкурс песни. Здесь в фаворе лесбиянки, геи, трансвеститы и бородатые женщины.Во время трансляции первого полуфинала в кадре крупным планом показывали обнимающихся и целующихся взасос мужиков в зале! Да и по числу представителей нетрадиционной сексуальной ориентации на сцене нынешний конкурс европейской песни и вовсе побил рекорды.Например, 19-летний француз мусульманского происхождения Билал Ассани – трансгендер. В 2015-м он начал музыкальную карьеру, а спустя два года публично заявил о своей нетрадиционной ориентации, его называют "иконой французской молодежи ЛГБТ".А победитель нынешнего "Евросонга" – голландский бисексуал – и вовсе исполнил здесь песню Arcade о любви к погибшему в молодости его любимому человеку.Сцена, где собрались четыре женщины плюс один мужик де-факто и три мужика плюс две женщины де-юре, многим показалась комичной. "Караоке в субботу" – назвал увиденное какое-то острослов в социальных сетях.