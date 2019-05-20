Башня Трампа признана самой непопулярной элитной недвижимостью в Нью-Йорке.

После того, как Дональд Трамп стал президентом США, здание окружили бетонным забором и заблокировали к двум главным входам доступ. Башня заполнена только 83%, хотя 7 лет назад показатель составлял 99%, пишет Bloomberg.Один из владельцев недвижимости в Башне Майкл Склар с трудом смог продать квартиру своих родителей, расположенную на 57-м этаже. "Никто не хочет жить здесь", — цитирует издание Склара.Trump Tower спроектировала Equitable Life Assurance Company в 1983 году. В небоскребе 58 этажей, внутри есть 18-метровый искусственный водопад. Башня находится всего в двух кварталах от Центрального парка.