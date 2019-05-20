Злоумышленницы с использованием игрового оборудования обеспечивали деятельность и функционирование незаконного игорного заведения...

«Сотрудники ОЭБиПК совместно с ОНК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке ОСН «Гром» ОНК ГУ МВД России по г. Москве ликвидировали незаконное игорное заведение», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В полицию поступила информация о том, что на Сретенском бульваре располагается незаконное игорное заведение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на месте происшествия задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 31-летняя и 36-летняя женщины, исполняющие обязанности операторов. Установлено, что злоумышленницы с использованием игрового оборудования обеспечивали деятельность и функционирование незаконного игорного заведения по вышеуказанному адресу вне игорной зоны. Игровое оборудование изъято.По данному факту Мещанским межрайонным следственным отделом СУ по ЦАО ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят комплекс мер, направленных на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61