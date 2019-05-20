Администрация Екатеринбурга объявила о начале сбора предложений от местных жителей о месте строительства собора святой Екатерины.

Администрация Екатеринбурга объявила о начале сбора предложений от местных жителей о месте строительства собора святой Екатерины.В течение 10 дней все желающие смогут рассказать о своих идеях через электронную приемную на официальном сайте Екатеринбурга. Для этого необходимо указать фамилию, имя, отчество, телефон и электронную почту."По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", — пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе мэрии.Ранее в Екатеринбурге несколько дней проходили массовые выступления против строительства храма святой Екатерины в центре города. По мнению активистов, строительство религиозного сооружения уничтожит сквер и пруд. Полицейские задержали несколько десятков человек. 16 мая президент РФ Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга, который поможет выяснить их отношение к строительству храма на месте сквера.