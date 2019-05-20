На юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе один человек погиб и 77 получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения бара.

На юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе один человек погиб и 77 получили травмы различной степени тяжести в результате обрушения бара. О происшествии сообщил телеканал CGTN.Как уточняется, бар, расположенный в городском округе Байсэ, обрушился в ночь на понедельник, 20 мая. В результате под завалами оказалось неустановленное количество людей, передает РИА Новости.Всего в результате инцидента пострадали 78 человек. Один из пострадавших скончался в больнице, 12 человек госпитализировали, еще 52 человека получили легкие травмы. В настоящее время их обследуют врачи. После лечения 13 человек были выписаны.Спасатели смогли эвакуировать 65 человек. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.Причины обрушения бара, который находился на третьем этаже здания площадью 700 квадратных метров, пока не называются.По данным агентства Xinhua, рухнула крыша ночного бара.