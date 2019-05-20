В отношении руководителя ООО «Золотые ворота» возбудили дела об административных правонарушениях

В отношении руководителя ООО «Золотые ворота» возбудили дела об административных правонарушенияхКольчугинская прокуратура совместно с полицейскими провели проверку требований законодательства, регламентирующего оборот алкоголя.В магазине, принадлежащем ООО «Золотые ворота» обнаружили более 1200 бутылок немаркированной алкогольной продукции различных наименований, продающейся без товарно-сопроводительных документов, которые подтвердили бы легальность её оборота. Часть изъятого алкоголя точно была поддельной.В отношении руководителя ООО «Золотые ворота» возбудили дела об административных правонарушениях.