Злоумышленники подготовили документы, согласно которым право собственности на доли в уставном капитале организации перешло к обществу, где генеральным директором являлся один из фигурантов уголовного дела...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по факту незаконного приобретения права собственности на долю в уставном капитале одной из фирм с причинением ущерба на общую сумму около 30 миллионов рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе предварительного расследования установлено, что в 2014 году фигуранты с целью незаконного обогащения и завладения правом собственности на чужое имущество в виде процентов долей в уставном капитале одной из компаний под предлогом оказания содействия в осуществлении деятельности получили от владельца компании доверенность на представление интересов фирмы. После чего злоумышленники подготовили документы, согласно которым право собственности на доли в уставном капитале организации перешло к обществу, где генеральным директором являлся один из фигурантов уголовного дела.По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28