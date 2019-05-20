Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала Газпромтранса, его супруги и личного водителя. Камера наблюдения зафиксировала предполагаемых злоумышленников.

Оренбургские следователи разыскивают трех мужчин, подозреваемых в убийстве директора местного филиала "Газпромтранса", его супруги и личного водителя. Камера наблюдения зафиксировала предполагаемых злоумышленников.Тела 58-летнего Андрея Бахарева, его жены и водителя обнаружили утром 20 мая в частном доме в поселке Ростоши-2. Руководителя сегодня на работе не ждали, поскольку он еще в пятницу ушел в отпуск, тем не менее, личный помощник был на месте.Что произошло в пока еще недостроенном, но уже обжитом доме, сейчас пытаются установить оперативники. На кадрах видно, как из особняка выходят трое мужчин в темной одежде и капюшонах, ненадолго садятся в салон припаркованного у гаражей Mercedes-Benz, а потом забирают сумки и исчезают.Региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц", поскольку на теле погибших были обнаружены признаки насильственной смерти.Бахарев, помимо основной деятельности, являлся членом областной Общественной палаты и фонда "Ветераны МВД РФ, а также возглавлял местный Союз транспортников.