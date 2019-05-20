Любители бега и профессиональные спортсмены в 20 городах России бегут самый масштабный полумарафон, передает телеканал Россия 24.

Любители бега и профессиональные спортсмены в 20 городах России бегут самый масштабный полумарафон, передает телеканал "Россия 24".Соревнование, как и в прошлом году, объявлено частью всероссийского проекта "ЗаБег". На выбор участников три дистанции: 5, 10 и 21 километр. Во всех городах бегуны вышли на старт в одно и то же время – в 9 утра по Москве, независимо от часового пояса.В столице маршрут начинается в Лужниках и походит по центральным улицам и набережным: Фрунзенской, Кремлевской, Космодамианской, с видами на собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и Кремль.С погодой спортсменам повезло — в воскресенье в городе тепло и солнечно. Пресс-служба столичного департамента спорта сообщала, что в этом году в полумарафоне принимают участие представители 48 стран.