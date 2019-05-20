Президент Украины Владимир Зеленский во время официального вступления в должность, которое состоялось в стенах Верховной рады, сделал много заявлений, из-за которых к нему появились вопросы. А его провокационное заявление о захвате Крыма и вовсе потребовало жесткой реакции со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального вступления в должность, которое состоялось в стенах Верховной рады, сделал много заявлений, из-за которых к нему появились вопросы. А его провокационное заявление о захвате Крыма и вовсе потребовало жесткой реакции со стороны России."Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. И с первой же минуты выдал украинцам, проживающим на всем земном шаре больше обещаний, чем Владимир Ленин в 1917 году рабочим и крестьянам". – на своей странице в telegram иронично оценил выступление Владимира Зеленского глава Чечни Рамзан Кадыров.Он заметил, что обычно столь широкие и подчас невыполнимые обещания политики дают во время предвыборной гонки. А вот уже вступая в должность, от фантастических слов стараются воздержаться.Одной из тем, которая прозвучала из уст президента Украины как обещание, но которой не суждено воплотиться в реальность, стало обещание захвата Крыма. "Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России", – подчеркнул Рамзан Кадыров.Глава Чечни предположил, что сделать такое заявление Владимира Зеленского заставило не собственное желание покрасоваться, а влияние из-за рубежа. "Иначе президент не стал бы в первый же день делать воинственные заявления, угрожая захватить территорию соседнего государства", – уверен он."Не забывайте, что Россия относится к речам Киева про Крым, как к детским шалостям, а шалости иногда сильно раздражают", – отчитал Рамзан Кадыров Владимира Зеленского. Он посоветовал украинскому лидеру не оглядываться на команды из-за океана, а подумать над тем, как жить со своими соседями в мире.Ведущий Владимир Соловьев высмеял желание президента Украины раздавать гражданство страны всем желающим, спросив у своих подписчиков, кто из них готов к такому шагу. Ну а простые пользователи сети не упустили случая пошутить, что все происходящее – всего лишь новый эпизод юмористического сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.Напомним, ранее Москва дала жесткий ответ на провокацию президента Украины с Крымом. "Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может: это один из регионов России", – подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.