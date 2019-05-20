Бюджетных мест в российских вузах станет больше. Но только по тем специальностям, которые сегодня нужны стране. Где и на каких условиях вырастут шансы учиться бесплатно — стало известно сегодня на совещании главы правительства с вице-премьерами.

Бюджетных мест в российских вузах станет больше. Но только по тем специальностям, которые сегодня нужны стране. Где и на каких условиях вырастут шансы учиться бесплатно — стало известно сегодня на совещании главы правительства с вице-премьерами. По самым редким специальностям, например — токсикология — квота составит 100 процентов."Я подписал распоряжение правительства, которое изменяет перечни специальностей и направлений подготовки, по которым высшие учебные заведения проводят прием на целевое обучение за счет бюджета в пределах квоты. Перечень там из 449 позиций", — отметил глава кабинета министров Дмитрий Медведев.Список специальностей только бакалавриата, по которым можно учиться за счет бюджета, — более 130 направлений. От математики, информатики и ядерной физики до журналистики, драматургии и даже искусства народного пения. Есть из чего выбирать.В некоторой степени — современная версия советской системы работы по распределению. В СССР выпускник должен был отработать 3 года. Срок — не менее 3 лет — сохраняется и сейчас. Кроме министерств и госпредприятий, впервые заявку на целевой прием может подать регион."Регионы вправе из любой точки населенной, которая у нее есть, направлять детей на целевое обучение. По программам ординатуры, которые формируют Министерство здравоохранения, квоты установлены в разрезе регионов на территориях, которых могут быть трудоустроены выпускники. Прямо указано конкретные территории. По остальным специальностям квоты установлены для трудоустройства на территории любого субъекта. Сейчас регионы и люди вправе выверить, куда конкретно направлять конкретного специалиста", — заявила заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.На 2020-2021 годы утверждены более полумиллиона бесплатных целевых мест в вузах. Это на 13 тысяч больше, чем сейчас. Прибавку бюджетных мест получат высшие учебные заведения в 43 регионах. Больше всего — в Новосибирской и Свердловской областях, Башкирии и Алтайском крае. Увеличится прием на бюджет в таких направлениях как информатика и вычислительная техника, образование и педагогика, клиническая медицина. Меньше бюджетников станет среди экономистов — минус 3 тысячи мест, и юристов — на тысячу меньше.Как получить целевое направление в вуз? Куда обращаться? – Есть несколько вариантов: обратиться в сам вуз и узнать, с какими организациями есть договор о целевом приеме. Направление может выдать госорган — например, департамент здравоохранения. В администрации города можно оставить заявление на конкретную специальность. Либо обратиться к будущему работодателю самостоятельно.Нацпроекту "Образование" сегодня было посвящено отдельное совещание в правительстве. На профориентацию школьников выделят 630 миллионов рублей.Во-первых, это подключение всех российских образовательных организаций к высокоскоростному Интернету. Везде, включая и дальние села, эту работу нужно ускорять. Для каждой школы высокоскоростной доступ в Сеть, обеспечение цифровой безопасности будут бесплатными. Второе — это работа по проекту "Успех каждого ребенка". К 2024 году до 80% детей должны заниматься в системе дополнительного образования.Целевикам не стоит рассчитывать на поступление вне конкурса. Он будет, и весьма высокий.