Мужчина несколько раз садился за руль пьяным

Мужчина несколько раз садился за руль пьянымЖителя Селивановского района однажды оштрафовали за езду в пьяном виде на 30 тысяч рублей и лишали прав на полтора года. Но ни то, ни другое не остановило водителя, и он вновь сел за руль нетрезвым.Как сообщают в суде, зимой этого года в 2 часа ночи инспекторы ГИБДД остановили машину мужчины. Правоохранители отправили водителя на медицинское освидетельствование. Но он отказался выполнять законные требования.Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и вновь лишил прав, но уже на 2 года.