Мужчина несколько раз садился за руль пьяным
Мужчина несколько раз садился за руль пьяным
Жителя Селивановского района однажды оштрафовали за езду в пьяном виде на 30 тысяч рублей и лишали прав на полтора года. Но ни то, ни другое не остановило водителя, и он вновь сел за руль нетрезвым.
Как сообщают в суде, зимой этого года в 2 часа ночи инспекторы ГИБДД остановили машину мужчины. Правоохранители отправили водителя на медицинское освидетельствование. Но он отказался выполнять законные требования.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей и вновь лишил прав, но уже на 2 года.