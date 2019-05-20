Для нововведений придется раскопать газоны и разобрать плитку

Для нововведений придется раскопать газоны и разобрать плиткуАдминистрация Коврова вложит около одного миллиона рублей на установку беспроводной сети Wi-Fi во всех крупных скверах города.Каждый желающий сможет воспользоваться бесплатным интернетом на площади Победы, в скверах Оружейников, имени С.К.Никитина, имени Малеева и Кангина. Помимо этого, в скверах установят камеры видеонаблюдения.Для нововведений придется раскопать газоны и разобрать плитку. Поэтому на какое-то время проход в часть скверов ограничат.