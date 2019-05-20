Полицейский праздник проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части...

В Москве состоялся спортивный праздник Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве, посвященный 81-й годовщине образования охранно-конвойной службы в Министерстве внутренних дел.В мероприятии приняли участие заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Николай Федорук, начальник УООП ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Андрей Захаров, врио начальника 4 отдела УООП ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Петр Федчук, председатель совета ветеранских организаций Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве командир Полка полковник полиции в отставке Федор Рябов. Также член ветеранской организации Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве, ветеран Великой Отечественной войны подполковник милиции в отставке Алексей Хохлов.Полицейский праздник проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части.В официальной части мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высокие показатели в работе был награжден ряд лучших сотрудников. В честь 81-ой годовщины образования охранно-конвойной службы МВД РФ руководители ГУ МВД России по г. Москве вручили ветеранам памятные нагрудные знаки.Под открытым небом прошли показательные выступления кинологов, была продемонстрирована работа конвойных служб, также были исполнены музыкальные номера художественных коллективов полиции, после чего был дан старт соревнованиям по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната.Гостей ожидали не только зрелищные спортивные состязания, но и полевая кухня, катание на лошадях, полицейский автопарк.Командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Леонид Спасский, поблагодарил всех присутствующих за участие и поздравил гостей и сотрудников с праздником.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве