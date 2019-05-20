Что происходит в личной жизни Максима Виторгана, чрезвычайно интересует поклонников и журналистов. Актер обнародовал кадры, на которых запечатлен с известной молодой артисткой.

Что происходит в личной жизни Максима Виторгана, чрезвычайно интересует поклонников и журналистов. Актер обнародовал кадры, на которых запечатлен с известной молодой артисткой.После расставания Ксения Собчак и Максим Виторган не потеряли интереса публики. И если сияющая от счастья гламурная блондинка регулярно интригует общественность фотографиями из разных точек страны и мира, которые, по некоторым данным, посещает с режиссером Константином Богомоловым, то о личной жизни актера почти ничего неизвестно.Журналисты проанализировали личную страничку Максима Виторгана в социальной сети Instagram и пришли к выводу, что все свое свободное время тот посвящает малолетнему сыну Платону, которого ему подарила Ксения Собчак, и именитым друзьям. Так, минувшие выходные Максим Виторган провел в компании Евгения Стычкина, Виктории Исаковой, Агнии Кузнецовой и других.Актер опубликовал фотографию, на которой запечатлел Исакову и Кузнецову, а в приложении Stories выложил несколько снимков, причем одну, где снят с Агнией, подписал так: "Красавица и чудовище". В свою очередь, у себя в аккаунте та была словоохотливее. "Мой любимый май. Я всегда влюбляюсь в мае, все мечты сбываются в мае, у моей мамы день рождения в мае, в мае жду, скорей бы лето ........ (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написала Агния Кузнецова.Пост актрисы заставил некоторых фанатов заподозрить романтические отношения между ней и Максимом Виторганом. А между тем Агния Кузнецова до недавнего времени состояла в счастливом браке с танцором Максимом Петровым. Еще неделю назад она выкладывала их свадебное фото, а в подписи призналась, что очень скучает. Отметим, что на фото с отдыха с Максимом Виторганом обручального кольца на Агнии Кузнецовой не прослеживалось.