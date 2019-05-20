Мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в режиме видеоконференцсвязи с ведомственными образовательными организациями из 30 регионов страны.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в заседании Общественного совета при МВД России. Мероприятие прошло на базе Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в режиме видеоконференцсвязи с ведомственными образовательными организациями из 30 регионов страны.Владимир Колокольцев отметил, что вуз, который на протяжении нескольких лет в конце учебного года становится площадкой для подобных встреч, активно развивается, сохраняя и преумножая лучшие традиции. Впервые в истории Министерства 9 мая курсанты Московского университета стали участниками Парада Победы на Красной площади. По словам Министра, такое важное событие имеет особое значение для действующих сотрудников, ветеранов службы и вызывает чувство гордости.«Сегодня учебные заведения МВД России представляют современную систему подготовки кадров, одну из крупнейших в стране. Общая численность обучающихся в них превышает 42 тысячи человек», – сказал Глава ведомства.«Формат открытого диалога между молодыми специалистами и членами Общественного совета востребован временем, – подчеркнул Владимир Колокольцев. – Здесь присутствуют представители традиционных религиозных конфессий, средств массовой информации, правозащитных движений и иных институтов гражданского общества – те, кто выражает интересы и взгляды различных объединений граждан».Министр напомнил, что уровень доверия населения как основной и самый главный критерий эффективности деятельности российской полиции определяется надежностью защиты от противоправных посягательств.Обращаясь к выпускникам, Глава МВД России сделал акцент на том, что в практической работе эффективность решения поставленных перед ними задач будет напрямую зависеть от знаний, полученных за годы учебы, компетентности, организаторских способностей. «Вместе с тем в любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать требованиям, которые предъявляет сама жизнь. И, конечно, всегда внимательно относиться к людям, быть справедливым, честно и добросовестно исполнять свой долг», – сказал Владимир Колокольцев и пожелал выпускникам успешно пройти итоговую аттестацию, а в дальнейшем достичь высоких результатов в службе на благо Отечества.Министр и члены Общественного совета ответили на вопросы курсантов, касающиеся реализации закона об ответственности за распространение в СМИ недостоверной информации, осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел, духовно-нравственного воспитания сотрудников полиции, совершенствования их профессиональных компетенций и навыков взаимодействия с гражданами. Отдельной темой обсуждения стал совместный социально значимый проект МВД России и телеканала RT «Не один на один».Подводя итоги мероприятия, председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена обратился к выпускникам с напутственным словом.