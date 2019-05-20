Министр наградил медалями "За доблесть в службе" лейтенанта полиции Антона Тимашова и младшего лейтенанта полиции Ивана Кириллова, которые стали победителями и призерами XXIX Всемирной зимней Универсиады.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев наградил медалями «За доблесть в службе» лейтенанта полиции Антона Тимашова и младшего лейтенанта полиции Ивана Кириллова, которые стали победителями и призерами XXIX Всемирной зимней Универсиады. Торжественная церемония состоялась в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя на заседании Общественного совета при МВД России.Владимир Колокольцев отметил, что эти молодые сотрудники на престижных международных соревнованиях показали блестящую подготовку, выдержку и завоевали по три медали в лыжных гонках.Весьма символично, что золото полицейские получили за командную победу в эстафете 4х7,5 км. Кроме того, Антон Тимашов дважды становился серебряным призером лыжных соревнований – в гонке классическим стилем на 10 км и в гонке преследования на 10 км свободным стилем. Иван Кириллов на этих же дистанциях добивался бронзовых наград.Глава ведомства вручил медаль «За доблесть в службе» младшему лейтенанту полиции Ивану Кириллову лично, а награду Антона Тимашова передал представителям Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя для вручения полицейскому после возвращения со сборов национальной команды Российской Федерации.СправочноАдъюнкт Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя лейтенант полиции Антон Тимашов – мастер спорта по лыжным гонкам, победитель всероссийских молодежных соревнований, призер первенства России среди молодежи в 2018 и 2019 годах.Слушатель Московского университета МВД России им. В.Я.Кикотя младший лейтенант полиции Иван Кириллов – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам. Член сборной команды России по лыжным гонкам, неоднократный призер и победитель первенств России, серебряный призер юниорского первенства мира, серебряный призер молодежного первенства мира 2019 года.