Общая площадь цветников составит более 7,5 тысяч квадратных метров

Общая площадь цветников составит более 7,5 тысяч квадратных метровВладимир во всю украшают цветниками. В этом году благоприятные погодные условия позволили начать сезон посадок раньше, поэтому уже к майским праздникам Садовая площадь и площадь Победы уже получили цветочное оформление. В этом году общая площадь цветников составит более 7,5 тысяч квадратных метров.Флористические композиции украсят городские площади, парки и скверы, площадь Победы и Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевскую, Мира, Добросельскую, Комиссарова и другие. На улицах областной столицы планируют высадить более 350 тысяч декоративных растений.Выполняя свою работу, флористы МКУ «Благоустройство» стараются, чтобы Владимир порадовал горожан и гостей ярким оформлением. Все лето продолжаются обязательные работы по уходу за цветами— поливают, пропаливают, заменяют отцветшие растения на новые.Мэрия Владимира обращается ко всем горожанам с просьбой бережно относиться к городским цветникам.