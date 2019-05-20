В здании Верховной Рады состоялась торжественная церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

В здании Верховной Рады состоялась торжественная церемония инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского.Клятву на верность своему народу он произнес, положив одну руку на Конституцию, а вторую — на Пересопницкое Евангелие, которое считается первым переводом слова Божьего на украинский язык."Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины", — заявил он.После Зеленский подписал текст присяги, а глава Конституционного суда официально объявила о вступлении его в должность президента Украины. Главе государства также вручили удостоверение и символы государственной власти: булаву, нагрудный знак и гербовую печать, передает телеканал "Россия 24".Перед инаугурацией Владимир Зеленский выложил на своей страничке в Facebook фото с женой и написал: "Новый этап. Мы готовы".На церемонию инаугурации он пришел пешком через парк, по пути приветствуя своих сторонников. В частности, некоторым Зеленским жал руки, с некоторыми делал селфи, а актера студии "Квартал 95" Евгения Кошевого расцеловал.В ходе второго тура голосования на президентских выборах за Зеленского отдали свои голоса 73,22% избирателей, Петр Порошенко набрал только 24,45% голосов.