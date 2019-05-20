Угрожая расправой, он затащил обеих в кусты
Угрожая расправой, он затащил обеих в кусты
Жителя Юрьев-Польского района обвиняют в насильственных действиях сексуального характера.
15 мая этого года 21-летний молодой человек приехал во Владимир. Поздним вечером в районе пересечения улиц Горького и Куйбышева, заметив несовершеннолетнюю, он внезапно выскочил из кустов и схватил девочку. Угрожая расправой, попытался изнасиловать девочку.
15-летняя школьница не растерялась, отбилась от насильника и убежала.
Но юноша не сдался. Через 20 минут, оставаясь в этом же микрорайоне, он увидел девушку на велосипеде, остановил её и совершил в отношении 18-летней потерпевшей противоправные действия. Заметив компанию молодых людей, испугавшись, обвиняемый убежал.
Молодого человека поймали и заключили под стражу.
По данным следствия, юноша проживал с отцом, подрабатывал на стройке. В конце прошлого года осужден за совершение нескольких грабежей.
Вину в преступлениях он не признает.