Запрещенные вещества были доставлены с территории одного из европейских государств.

Сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с региональным УФСБ во взаимодействии со службой безопасности ФГУП «Почта России» в одном из отделений связи обнаружили почтовое отправление с таблетками зеленого цвета.Результаты проведенного экспертами исследования подтвердили, что в конверте, который доставлен с территории одного из европейских государств, находились 40 таблеток наркотического средства «МДМА», общей массой более 14 граммов.По данному факту следователями УМВД России по Владимирской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере) и ч.3 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере).В ходе дальнейших оперативных мероприятий по подозрению в причастности к совершенным преступлениям правоохранители задержали жителей Суздальского района 35 и 39 лет.Предварительное расследование в настоящее время продолжается.В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.Санкцией указанных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.